Україна: Перша ліга

Фінішувала перша частина змагань у чемпіонаті України серед команд Першої ліги.

Учора, 27 листопада, відбулися заключні матчі 14 туру Першої ліги України, які стали останніми для команд у першій половині сезону.

За підсумками першої частини сезону визначились учасники двох груп за новим форматом проведення чемпіонату України у Першій лізі.

Чемпіонська група: Полісся (Житомир), Карпати (Львів), Епіцентр (Кам’янець-Подільський), Нива (Тернопіль), Оболонь (Київ), ЛНЗ (Черкаси), Металург (Запоріжжя), Кремінь (Кременчук).

Група на вибування: Прикарпаття (Івано-Франківськ), Діназ (Вишгород), Буковина (Чернівці), ФСК Маріуполь (Маріуполь), Чернігів (Чернігів), Полтава (Полтава), Скорук (Нікопольський р-н), Гірник-Спорт (Горішні Плавні).

Нагадаємо, за новим регламентом дві команди, які займуть перші місця у чемпіонській групі, отримають путівки до УПЛ. Команди, які посіли третє та четверте місця, зіграють у плей-офф із командами УПЛ, які займуть 14 та 13 місця відповідно.

У групі на вибуття восьма команда вилітає до Другої ліги, а сьома зіграє у плей-офф із командою, що посіла друге місце у Другій лізі.

Чемпіонську групу, як і групу на вибування, буде сформовано з урахуванням очок, здобутих у матчах між собою. Навесні на другому етапі команди групи А проводять матчі тільки з командами групи Б у два кола. У сумі команди зіграють 176 матчів. Одна команда проводить у чемпіонаті 22 матчі.