Україна: Перша ліга

Весняний етап змагань у першій лізі стартує 8 квітня 2023 року.

Сьогодні, 30 листопада у Будинку футболу пройшло жеребкування другого етапу змагань у чемпіонаті України серед команд Першої ліги. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

За підсумками першого етапу в групах А і Б визначилися команди, які продовжать боротьбу за місця в УПЛ, і ті, які змагатимуться за право залишитися в Першій лізі.

В обох групах команди змагатимуться з урахуванням очок, отриманих у матчах між собою цієї осені. На другому етапі команди групи А гратимуть тільки з командами групи Б у два кола.

За підсумками жеребкування був сформований календар змагань у групах Чемпіонська та Вибування.

Нагадаємо, що згідно з регламентом за підсумком змагань два переможці чемпіонської групи напряму виходять до УПЛ, а команди, що посядуть третє й четверте місця, гратимуть у плей-оф із командами, які посядуть 14-е й 13-е місця в УПЛ відповідно.

Щодо групи на вибування, то восьма команда напряму переходить до другої ліги, а сьома — грає в плей-оф із другою командою другої ліги.

Весняний етап змагань у першій лізі стартує 8 квітня 2023 року.