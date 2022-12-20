Україна: Перша ліга

Старт зимового турніру заплановано на початок лютого.

Минулого понеділка ПФЛ провела збори клубів, які підтвердили свою участь у Відкритому Зимовому Кубку ПФЛ. Про це повідомляє прес-служба ПФЛ.

На зборах було затверджено формат, місце проведення, заявки, арбітраж та інші організаційні питання.

На даний момент свою участь у міні-турнірі підтвердили 12 клубів, з яких вісім команд ПФЛ та чотири аматорські колективи.

Зимовий кубок планується провести на початку лютого. Головна мета турніру – підготовка команд до весняної частини сезону.

Нагадаємо, матчі Першої та Другої ліг України відновляться у квітні 2023 року.