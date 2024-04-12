Завершилися ще два поєдинки 4 туру другої частини сезону у другому дивізіоні України.
Полтава - Агробізнес, скріншот із трансляції ПФЛ
12 квітня 2024, 16:19
У рамках четвертого туру другої частини сезону-2023/24 в українській Першій лізі у п'ятницю, 12 квітня, відбулися ще два матчі.
Чемпіонська група
Полтава у вольовому стилі здолала Агробізнес вдома та обійшла його у турнірній таблиці.
Полтава — Агробізнес 2:1
Голи: Одарюк, 52, Щербак, 84 — Волков, 18
Маріуполь і Кудрівка-Нива не виявили сильнішого, не порадувавши глядачів голами.
Маріуполь — Кудрівка-Нива 0:0
Завтра, 13 квітня, мають відбутися ще два поєдинки чемпіонської групи і три матчі групи вибування.