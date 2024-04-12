Україна: Перша ліга

Завершилися ще два поєдинки 4 туру другої частини сезону у другому дивізіоні України.

У рамках четвертого туру другої частини сезону-2023/24 в українській Першій лізі у п'ятницю, 12 квітня, відбулися ще два матчі.

Чемпіонська група

Полтава у вольовому стилі здолала Агробізнес вдома та обійшла його у турнірній таблиці.

Полтава — Агробізнес 2:1

Голи: Одарюк, 52, Щербак, 84 — Волков, 18

Маріуполь і Кудрівка-Нива не виявили сильнішого, не порадувавши глядачів голами.

Маріуполь — Кудрівка-Нива 0:0

Завтра, 13 квітня, мають відбутися ще два поєдинки чемпіонської групи і три матчі групи вибування.