Ексгравець Металіста, Арсеналу Харків та інших українських клубів очолив представника Першої ліги.
Андерсон Рібейру, ЮКСА
05 липня 2025, 17:47
ЮКСА офіційно оголосив про призначення Андерсона Мендеса Рібейру на посаду головного тренера. Про це повідомляє пресслужба клубу з Київської області.
Андерсон добре знайомий українським уболівальникам — у сезоні-2002/03 він став першим бразильцем в історії Першої ліги України, а згодом провів 111 матчів у Вищій лізі за харківський Арсенал, харківський Металіст, ФК Харків і запорізький Металург, записавши на свій рахунок 26 результативних дій.
"Це початок нової сторінки в історії ЮКСА. Упевнені, що з таким наставником команда зможе досягти нових висот", — зазначили в клубі.
Зазначимо, що у тренерській кар'єрі Андерсон Рібейру, який має ліцензію УЄФА категорії А, вже встиг попрацювати асистентом Олександра Кучера в Металісті, з яким виборов підвищення до УПЛ, а також входив до штабу латвійської Лієпаї.