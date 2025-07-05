Україна: Перша ліга

Ексгравець Металіста, Арсеналу Харків та інших українських клубів очолив представника Першої ліги.

ЮКСА офіційно оголосив про призначення Андерсона Мендеса Рібейру на посаду головного тренера. Про це повідомляє пресслужба клубу з Київської області.

Андерсон добре знайомий українським уболівальникам — у сезоні-2002/03 він став першим бразильцем в історії Першої ліги України, а згодом провів 111 матчів у Вищій лізі за харківський Арсенал, харківський Металіст, ФК Харків і запорізький Металург, записавши на свій рахунок 26 результативних дій.

"Це початок нової сторінки в історії ЮКСА. Упевнені, що з таким наставником команда зможе досягти нових висот", — зазначили в клубі.

Зазначимо, що у тренерській кар'єрі Андерсон Рібейру, який має ліцензію УЄФА категорії А, вже встиг попрацювати асистентом Олександра Кучера в Металісті, з яким виборов підвищення до УПЛ, а також входив до штабу латвійської Лієпаї.