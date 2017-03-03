Англия

Жозе Моуриньо считает, что первые девять месяцев у руля Манчестер Юнайтед убедили клуб в том, что он не тот монстр, которого из него делают СМИ.

Менеджер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо считает, что руководство Красных дьяволов увидело его с новой стороны.

"Думаю, в Манчестер Юнайтед узнали, что я не тот монстр, которого из меня делаете вы. Я не такой уж и плохой, высокомерный парень, и со мной не так сложно работать; по крайней мере, до сих пор еще никто не убегал с тренировки", — сказал Моуриньо.

"Поэтому, считаю, я лучше, чем вы думаете. Люди в клубе рады, что я здесь, и они рады работать со мной. У меня очень хорошие отношения с игроками, руководством и владельцами клуба".

В этом сезоне под руководством португальца Манчестер Юнайтед выиграл Кубок Лиги, а также продолжает борьбу за Кубок Англии и Лигу Европы. В Премьер-лиге Юнайтед занимает 6-ю позицию, набрав 48 очков в 25 матчах.