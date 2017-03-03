Англия

Менеджер Ливерпуля Юрген Клопп говорит, что он "не клоун", и не собирается игнорировать проблемы, с которыми сталкивается его команда.

Ливерпуль выиграл только два матча с начала нового года, и в понедельник "красные" потерпели очередное поражение, уступив Лестеру 3:1.

"Я не клоун — даже если некоторые люди считают, что это так. Я не всегда смеюсь как сумасшедший. Я нормальный человек", — сказал Клопп.

"Я не смеюсь всю неделю, игнорируя проблемы, которые у нас есть. Нам не хватает последовательности, мы не можем это игнорировать".

На данный момент Ливерпуль занимает 5-ю позицию в турнирной таблице Премьер-лиги, но будет иметь возможность вернуться в четверку, если в субботу обыграет Арсенал на Анфилде.