Англия

Объявлены претенденты на звание лучшего футболиста октября в АПЛ.

По завершению очередного календарного месяца в английской Премьер-лиге определили футболистов, которые за этот период проявили себя наилучшим образом.

На почетную награду будут претендовать шесть исполнителей: Кевин Де Брюйне, Лерой Сане (оба Ман Сити), Начо Монреаль (Арсенал), Глен Маррей (Брайтон), Ник Поуп (Бернли), Уилфрид Заа (Кристал Пэлас).

Напомним, что в сентябре лучшим был признан нападающий Тоттенхэма Харри Кейн, а в августе игрок Ливерпуля Садио Мане.