Украина

Полузащитник Зари Игорь Харатин подвел итоги завершившейся встречи с Шахтером (1:2).

В центральном поединке 23 тура первенства УПЛ Шахтер одержал волевую победу над Зарей. Однако футболисты луганской команды считают, что им удалось продемонстрировать хороший футбол и навязать борьбу горнякам.

"Считаю, что получилась хорошая игра с обеих сторон. Жаль, что проиграли и не смогли набрать нужные нам очки", — цитирует Игоря официальный сайт Зари.

"С Шахтёром мы играли по новой для нас схеме 3-5-2. Перед игрой Юрий Вернидуб говорил что, всегда нужно учиться чему-то новому, усовершенствовать игру. Не бояться учиться. Ошибки были, есть и будут всегда. Но это не значит, что нужно прекращать работу. На мой взгляд, эта новая схема – удачный эксперимент".

"Не помню матчей в которых Шахтер тянул бы время. Но то, что мы заставили Шахтер понервничать – это однозначно. Сопернику было нелегко. В какой-то мере мы застали их врасплох. Им приходилось перестраиваться. Тем более, горняки первые пропустили. В целом же, повторюсь, игра была очень хорошей".

"Спасибо всем болельщикам, которые пришли на стадион поддержать нас. Спасибо и тем, кто был у экранов телевизоров. Надеюсь, в других играх нашей команды тоже будет много зрителей. Чем больше зрителей на трибунах, тем приятнее играть. Думаю, болельщикам прошедший матч понравился, и они не будут пропускать следующие поединки Зари".

На данный момент луганская команда занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Украины.