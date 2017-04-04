Украина

Защитник Зари Артем Гордиенко прокомментировал игру своей команды в поединке против Шахтера, в котором луганчане потерпели минимальное поражение (1:2).

В матче в рамках 23-го тура чемпионата Украины Заря принимала Шахтер. Несмотря на то, что луганчане смогли открыть счет в той встрече, развить свой успех они смогли, а Шахтер добыл волевую победу.

"Обидно, что проиграли. Нам удалось повести в счете. Были предпосылки для того, чтобы закончить матч в нашу пользу. Но сложилось так, что победу одержать не сумели. От этого эмоции конечно не самые радужные", — цитирует Артема официальный сайт Зари.

"Гораздо приятнее было бы, если бы нам удалось победить. Сейчас же сложно что-то сказать. От игры остался не очень приятный осадок. А точнее, не от игры, а лишь от итогового результата".

"Возможно, во втором тайме немного подсели. В составе Шахтера немало быстрых и техничных бразильцев. Тяжело играть против них. Тем не менее, мы старались. Каждый отдал все силы для того, чтобы добыть положительный результат. Но это футбол".

"В перерыве Вернидуб попросил нас не терять концентрацию, быть более внимательными и играть до конца в каждом эпизоде. Важно было продолжать действовать так, как в первой половине встречи".

В следующем туре Заре предстоит матч против Александрии.

