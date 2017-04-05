Украина

Полузащитник Динамо Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка Украины против Нафтовика.

"У нас интересная схема. Кроме того, ее позитив в том, что она делает нашу игру разнообразней. В современном футболе любая команда, которая ставит перед собой серьезные задачи, должна уметь использовать минимум две модели игры. Если нет — она стает прогнозируемой для соперника. И я бы не сказал, что тактика с тремя центральными защитниками содержит много таких элементов, которые стали для меня новыми", — прокомментировал Ярмоленко переход на схему с тремя защитниками.

"Что касается нашей сыгранности с Гармашем в новой схеме, то с ним приятно взаимодействовать: он хорошо открывается и сам умеет отдать нужный пас", — отметил игрок свое взаимодействие с Денисом Гармашем.

Также игрок не обошел вниманием и предстоящий матч с Нафтовиком, вспомнив потасовку на трибунах в последнем матче этих команд.

"Верю: эксцессов не будет ни на поле, ни за ним. Сегодня в нашей стране и так не все хорошо, у многих людей беда, и это абсолютно лишнее — дополнительно стравливать кого-то из-за футбола", — считает Ярмоленко.

"Мы, динамовцы, просто хотим выйти на поле, порадовать людей, и, конечно, выиграть. Потому что понимаем, что вряд ли догоним Шахтер в чемпионате (но это не значит, что не будем стараться в девяти турах), поэтому приложим всех усилий для победы в Кубке. Неправильно будет, если такой клуб, как Динамо, завершит сезон без трофеев", — рассказал лидер киевлян официальному сайту УПЛ.