Аргентина

Захисник знову виступатиме за рідний для себе клуб.

Центральний захисник Лукас Мартінес Кварта залишив Фіорентину й повернувся до Рівер Плейта, передає офіційний сайт клубу Серії А.

Аргентинець перебрався до Флоренції в жовтні 2020 року за 13 млн євро. Із того моменту захисник взяв участь у 142 матчах "лілій", відзначившись 15 голами та п'ятьма асистами.

Про тривалість контракту з 28-річним гравцем наразі нічого не повідомляється. Так само поки що немає інформації щодо вартості трансферу.

Нещодавно до Рівер Плейта також повернувся експівзахисник Валенсії та Бенфіки.