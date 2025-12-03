Аргентина

Еміліано Мартінес пояснив особливе значення матчів за національну команду.

Голкіпер англійської Астон Вілли та збірної Аргентини Еміліано Мартінес заявив, що виступи за національну команду мають для нього більше значення, ніж матчі на клубному рівні.

Мартінес виступив на заході аргентинської федерації футболу у Нью-Йорку, де порушив тему важливості виступів за збірну.

"Виграш індивідуальних титулів або титулів з моїм клубом — це як вишенька на торті, але справжнім задоволенням усієї моєї кар'єри завжди була гра за збірну Аргентини", — заявив Мартінес.

Він додав: "Це не лише моя ситуація. Більшість тих, хто грав на чемпіонаті світу, відчувають це почуття, яке важко пояснити. Коли я граю за збірну, я відчуваю, що м'яч не залетить у ворота, за мною вся країна і моя сім'я".

У 2022 році Еміліано Мартінес став чемпіоном світу, коли "альбіселесте" обіграли Францію у фіналі по пенальті.

Раніше повідомлялося, що Емері забрав у Мартінеса статус віцекапітанa.