Аргентина

Президент аргентинського гранда Хуан Роман Рікельме планує зібрати галактікос для боротьби за Кубок Лібертадорес.

Аргентинський Бока Хуніорс розглядає амбітний трансфер колишньої зірки Парі Сен-Жермен Марко Верратті.

Як повідомляє Goal, 33-річний італієць, який зараз виступає в Катарі, може змінити прописку заради гучного возз'єднання зі своїми колишніми партнерами по паризькому клубу. За інформацією джерел, ідея переїзду до Буенос-Айреса виникла неспроста.

Колишні одноклубники Верратті — Едінсон Кавані (який вже виступає за Боку), а також Андер Еррера та Леандро Паредес — нібито заохочували італійця розглянути варіант із переїздом до Аргентини.

Президент клубу Хуан Роман Рікельме особисто зацікавлений у трансфері. Повідомляється, що він уже відкритий для переговорів, розглядаючи Верратті як ключову фігуру для кампанії в Кубку Лібертадорес 2026 року.

Аргентинський клуб прагне повернути собі континентальну першість, і підписання гравця такого калібру стало б серйозною заявкою на успіх.

Сам Верратті, за чутками, прагне залишити чемпіонат Катару та повернутися до більш конкурентного футболу. Хоча раніше його пов'язували з можливим поверненням до Італії, варіант із легендарною Бомбонерою виглядає дедалі реалістичнішим завдяки активності Рікельме та впливу колишніх друзів по команді.

Італієць з 2023 року грає у Катарі. За 45 млн євро півзахисник перейшов з ПСЖ до Аль-Арабі. Надовго Вератті там не затримався, влітку цього року Марко перейшов вільним агентом до Аль-Духаїль. Наразі Transfermarkt оцінює гравця в 10 млн євро.