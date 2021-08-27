Лига конференций

Команда Виктора Скрипника попала в квартет С.

В Стамбуле, Турция, состоялась жеребьевка группового раунда Лиги конференций-2021/22, в ходе которой 32 команды узнали своих соперников.

Так, по итогам жребия, луганская Заря попала в группу C, где ей предстоит встретиться с римской Ромой (Италия), софийским ЦСКА (Болгария) и Буде-Глимтом (Норвегия).

Football.ua предлагает читателям определить путем голосования, какое место удастся занять подопечным Виктора Скрипника в своем квартете?

С полными результатами жеребьевки группового этапа Лиги конференций можно ознакомиться на Football.ua по данной ссылке.