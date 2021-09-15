Лига конференций

Луганчане начнут свой путь в Лиге конференций.

Луганская Заря стартует в групповой стадии Лиги конференций выездным матчем против норвежского Буде-Глимт.

Игра состоится в норвежском городе Буде на стадионе Аспмюра. В прямом эфире игру покажет сервис MEGOGO.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния норвежскую команду.

Также стоит напомнить, что после завершения поединка Буде-Глимт — Заря на нашем сайте будет доступно видео лучших моментов противостояния.

Напомним, матч Буде-Глимт — Заря состоится в четверг, 16 сентября. Старт встречи в Норвегии запланирован на 22:00 по киевскому времени.