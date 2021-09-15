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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру Лиги конференций.

Луганская Заря стартует в групповой стадии Лиги конференций выездным матчем против норвежского Буде-Глимт.

Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у соперника луганчан.

Так, на победу Буде-Глимт предлагается коэффициент 1,79, тогда как потенциальный успех Зари оценивается показателем 4,30. Вероятность ничейного результата — 3,85.

Для тех, кто предпочитает нестандартные ставки, есть исход "Заря победит и не пропустит". На это можно поставить с коэффициентом 6,7.

Напомним, матч Буде-Глимт — Заря состоится в четверг, 16 сентября. Старт встречи в Норвегии запланирован на 22:00 по киевскому времени.