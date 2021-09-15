Лига конференций

Футболист рассказал о предстоящей игре.

Полузащитник луганской Зари Дмитрий Хомченовский прокомментировал предстоящий матч первого тура группового этапа Лиги конференций против Буде-Глимт.

"Серьезно готовимся к матчу, большие ожидания от этого турнира, настроены и мотивированы в боевом ключе, и готовы исправить ситуацию последних матчей. В Норвегии холодно? Нас меньше всего интересуют погодные условия, мы думаем только об игре и настраиваемся на хороший и серьезный поединок.

Мы будем играть на искусственном поле. На данном этапе сложно сказать, плюс это или минус. Конечно же, отличие есть, но думаю, что такой фактор не должен нам помешать завтра показать игру на уровне.

Лига конференций — серьезный турнир. Посмотреть на состав команд, которые представлены в нем, уже можно сказать, что довольно таки интересными будут состязания. Мы рады, что являемся частью этого турнира и будем достойно представлять нашу страну", — сказал Хомченовский.

Отметим, что матч Буде-Глимт — Заря состоится 16 сентября и начнется в 22:00 по киевскому времени.