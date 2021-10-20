Лига конференций

Полузащитник луганчан поделился своими мыслями накануне игры с софийским ЦСКА.

Полузащитник луганской Зари Артем Громов прокомментировал предстоящий поединок третьего тура группового этапа Лиги конференций против софийского ЦСКА.

"Надеемся на хорошую игру. Мы рады, что разрешили играть с болельщиками, поэтому матч должен быть атмосферным.

ЦСКА – квалифицированная команда, поэтому хотим посмотреть на свои силы против этой команды", — приводит слова Громова пресс-служба Зари.

Напомним, матч ЦСКА София — Заря состоится в четверг, 21 октября в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.