Лига конференций

Еврокубковый поединок пройдет 21 октября.

Матч третьего тура группового этапа Лиги конференций между софийским ЦСКА и луганской Зарей будет обслуживать австрийская бригада арбитров во главе с Мануэлем Шуттенгрубером. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Помогать 38-летнему австрийцу будут Роланд Бранднер и Роберт Штейнахер, а резервным арбитром назначен Вальтер Альтманн.

Напомним, Заря проиграла в двух первых матчах Лиги конференций, уступив Буде-Глимту (1:3) и Роме (0:3).

Матч ЦСКА София — Заря состоится в четверг, 21 октября, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.