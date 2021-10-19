Еврокубковый поединок пройдет 21 октября.
Мануэль Шуттенгрубер, Getty Images
19 октября 2021, 20:28
Матч третьего тура группового этапа Лиги конференций между софийским ЦСКА и луганской Зарей будет обслуживать австрийская бригада арбитров во главе с Мануэлем Шуттенгрубером. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Помогать 38-летнему австрийцу будут Роланд Бранднер и Роберт Штейнахер, а резервным арбитром назначен Вальтер Альтманн.
Напомним, Заря проиграла в двух первых матчах Лиги конференций, уступив Буде-Глимту (1:3) и Роме (0:3).
Матч ЦСКА София — Заря состоится в четверг, 21 октября, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.