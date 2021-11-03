Лига конференций

Футболист рассказал о предстоящей игре в еврокубках.

Защитник луганской Зари Максим Имереков прокомментировал предстоящий матч против ЦСКА София в рамках группового этапа Лиги конференций.

"Думаю, нас ожидает очень тяжелый матч. Соперник приехал за реваншем, но мы настраиваемся на положительный результат. Каждый из ребят, кто выйдет на поле выложится на все сто, чтобы добыть победу.

ЦСКА София — организованный коллектив, мы должны выйти и также командными действиями доказать, что мы лучше.

Понимаем, что завтра будет силовой футбол, а не техничный. Мы не можем готовиться к борьбе, это — один из элементов футбола. Будем играть в свою игру", — сказал Имереков.

Напомним, матч Заря — ЦСКА София состоится в четверг, 4 ноября и начнется в 19:45 по киевскому времени.

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