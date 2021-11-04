Лига конференций

Стали известны стартовые составы команд для поединка 4-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА в рамках группы C, в котором сыграют луганская Заря и болгарский ЦСКА София.

В рамках четвертого тура Лиги конференций луганская Заря проведет домашний поединок в Запорожье против болгарского ЦСКА София.

Виктор Скрипник, по сравнению с первой игрой между этими командами (1:0), решил использовать с первых минут в центре обороны Виталия Вернидуба, в то время как Игорь Снурницын перейдет на левый фланг защиты, а Дмитрий Хомченовский переместится на правый фланг полузащиты. В атаке в паре с Шахабом сыграет Лунев.

Стойчо Младенов, в свою очередь, остановил выбор на Амосе Юга в центре поля, который заменил Карло Мухара.

Заря: Мацапура — Фаворов, Вернидуб, Имереков, Снурницын — Цвек — Хомченовский, Булеца, Сайядманеш — Лунев, Шахаб.

Запасные: Сапутин, Жилкин, Жуниньо, Гладкий, Кристиан, Алефриенко.



ЦСКА София: Бузатто — Турицов, Маттей, Лам, Мазику — Йомов, Юга, Жеферсон, Вилдсхут — Кэри — Кайседо.

Запасные: Евтимов, Варела, Бе, Чатакович, Крастев, Дончев, Ахмедов, Мухар, Галабов.



Матч Заря — ЦСКА София начнется в 19:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.