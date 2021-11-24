Лига конференций

УЕФА назначил рефери на поединок с участием луганчан.

Матч между римской Ромой и луганской Зарей в пятом туре группового раунда Лиги конференций УЕФА обслужит румынская бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем, сообщает официальный сайт организаторов турнира.

Ассистентами главного рефери на бровках будут Василе Флорин Маринеску и Овидиу Артене. Роль четвертого арбитра исполнит Андрей Кивулете.

Ковач имеет большой опыт проведения игр на международной арене. В частности, под его надзором прошли 11 матчей Лиги чемпионов УЕФА, 16 матчей Лиги Европы УЕФА, четыре встречи Лиги Наций УЕФА, четыре игры квалификации и основного турнира чемпионата Европы-2020, а также семь отборочных поединков на чемпионаты мира-2018 и 2022.

Украинскому болельщику и клубам этот рефери очень хорошо знаком, так как судил матч нашей сборной против Финляндии в Киеве весной этого года (1:1), игры Шахтера против Генка в квалификации (2:1) и группового этапа Лиги чемпионов этого сезона против миланского Интера (0:0) в столице Украины, а также отборочный матч в Лиге Европы УЕФА для луганской Зари против венского Рапида в Запорожье (2:3).

Ранее стал известен список футболистов, отправившихся в составе делегации в столицу Италии.

Матч Рома — Заря состоится в Риме на стадионе Стадио Олимпико в четверг, 25 ноября, и начнется в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.