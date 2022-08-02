До вашої уваги прес-конференція головного тренера луганської команди.
В середу, 3 серпня відбудеться передматчева прес-конференція головного тренера Зорі Патріка ван Леувена.
Початок прес-конференції — 19:00 за київським часом.
"Ми хочемо спробувати та сподіваємося, що в нас вийде це зробити – показати для вас прес-конференцію нашого керманича в прямому ефірі на нашому каналі", — приводить коментар прес-служби Зорі під відео на YouTube.
Зоря зустрінеться з Університатю вже у четвер, 4 серпня о 20:30 за київським часом. На Football.ua буде текстова онлайн-трансляція гри.