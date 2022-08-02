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До вашої уваги прес-конференція головного тренера луганської команди.

В середу, 3 серпня відбудеться передматчева прес-конференція головного тренера Зорі Патріка ван Леувена.

Початок прес-конференції — 19:00 за київським часом.

"Ми хочемо спробувати та сподіваємося, що в нас вийде це зробити – показати для вас прес-конференцію нашого керманича в прямому ефірі на нашому каналі", — приводить коментар прес-служби Зорі під відео на YouTube.