Ліга конференцій

Став відомий рефері матчу-відповіді ЛК.

У рамках матчу-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги конференцій луганська Зоря завітає до румунської Крайови, де зустрінеться з Університатією.

У першому поєдинку, який був перший для команди ван Леувена після 9-місячної перерви, Зоря переграла суперника з рахунком 1:0.

Головним арбітром поєдинку у Румунії стане словенець Матей Юг. Його асистентами будуть Матей Жунич та Мануел Відалі. Четвертим рефері стане Роберто Поніс.

Нагадаємо, що Юг — добре відомий українським командам. Останній раз він працював на поєдинку між київським Динамо та Барселоною, який закінчився з рахунком 0:4 на користь каталонців.

Також Юг судив гру Динамо — АЕК (0:0) у 2018, Шальке — Шахтар (0:3) у 2016, Металіст — Русенборг (3:1) у 2012, Металіст — Мальме (3:1) у 2011 та у 2010 Металіст — Омония (2:2).

Матч Зоря — Університатя розпочнеться у четвер, 11 серпня, о 20:30 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.