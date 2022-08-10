Ліга конференцій

Румунський клуб здійснив ротацію на тренерському містку.

Луганська Зоря в рамках третього раунду кваліфікації Ліги конференцій зустрічається із румунською Університатєю Крайовою.

В першому матчі колектив з Луганська переміг суперника із мінімальним рахунком 1:0, що відобразилось на позиції головного тренера команди з Крайови.

Так, клуб звільнив Ласло Балінта з посади наставника клубу та призначив Мірела Редойа. Контракт із фахівцем підписано строком на два роки.

Відзначимо, що Редой тренував збірну Румунії та різноманітні молодіжні національні команди країни.

Нагадаємо, що матч-відповідь Університатя — Зоря відбудеться завтра о 20:30 за київським часом.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку.