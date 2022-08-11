Ліга конференцій

Футболіст розповів про майбутній матч у Румунії.

Вінгер луганської Зорі В'ячеслав Чурко прокоментував матч-відповідь проти румунської Університаті у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій.

"Думаю, що однозначно матч буде важкий. Але на мою думку, у нас фізично стан краще, через те що наш суперник грав три дні тому. Також — ми минулого тижня перемогли. Морально нам це буде допомагати.



Команда добре себе почуває. Та невелика втома яка була після гри, вже давно пройшла та ми готові до нового поєдинку. Ми готувалися плідно. Проводили товариські матчі на зборах. Навіть якщо б у нас ще не було офіційних ігор, команда би все одно знаходилася у хорошій формі.

Рахунок у першому поєдинку був замалий, ми хотіли забити ще, але не все виходило, десь не вистачило фарту. Сподіваюсь, що у завтрашньому матчі ми створимо ще більше моментів та зможемо їх реалізувати", — сказав Чурко.

Перший поєдинок між командами завершився з рахунком 1:0 на корись Зорі. Єдиний м'яч забив Денис Нагнойний.

Нагадаємо, що матч-відповідь Університатя — Зоря відбудеться у четвер, 11 серпня, о 20:30 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку.