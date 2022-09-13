Ліга конференцій

Дізнайся, де дивитися матч другого туру за участю української команди.

Дніпро-1 продовжує свій дебютний єврокубковий сезон і у другому турі групового етапу Ліги конференцій українська команда зустрінеться із кіпрським Аполлоном із Лімасола.

Букмекери не вірять у команду Олександра Кучера, тому вважають відвертим фаворитом кіпріотів. Втім, це можна зрозуміти виходячи із ситуації у світі, а хто буде найсильнішим – побачимо на полі.

Де дивитись матч Аполлон — Дніпро-1?

Транслюватиме зустріч сервіс MEGOGO. Після матчу на нашому сайті ви зможете прочитати звіт поєдинку, а також переглянути відео-огляд гри.

Крім того, якщо у вас немає можливості переглянути гру в прямому ефірі, на Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу другого туру Ліги конференцій.

Нагадаємо, Дніпро-1 не зумів подолати кваліфікаційний раунд плей-офф у Лізі Європи, поступившись іншому кіпрському клубу — АЕКу з Ларнаки із загальним рахунком 5:1. У першому турі Ліги конференцій Дніпро-1 мінімально поступився голландському АЗ (0:1).