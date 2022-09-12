Ліга конференцій

Дніпряни продовжують свій дебютний єврокубковий шлях у Лізі конференцій.

Дніпро-1 не зміг подолати кваліфікацію Ліги Європи, поступившись кіпрському АЕКу з Ларнаки, тож тепер українська команда продовжує свій дебютний єврокубковий сезон у Лізі конференцій.

Втім у другому турі на команду Олександра Кучера чекає ще одна кіпрська команда — Аполлон з Лімасола. Крім них у групі дніпрян виступають АЗ та Вадуц.

У першому турі дніпряни в напруженому поєдинку мінімально поступилися голландському АЗ (0:1), коли Аполлон і Вадуц закінчили свій матч без голів.

Онлайн-трансляція матчу:

За версією букмекерів очевидним фаворитом зустрічі є Аполлон: перемога кіпріотів оцінюється коефіцієнтом – 1,78, нічия – 3,65, а успіх дніпрян – 4,60.

Як і слід було очікувати, у єврокубках українські команди, мабуть, ніде не будуть фаворитами матчів.

Матч Аполлон — Дніпро-1 відбудеться у четвер, 15 вересня о 19:45 за київським часом.