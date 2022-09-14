Ліга конференцій

Футболіст висловився про майбутню гру у єврокубку.

Півзахисник Дніпра-1 Едуард Сарапій прокоментував гру проти Аполлона з Нікосії у Лізі конференцій.

"Ми приїхали на виїзд сюди грати. Нам не вистачає досвіду в європейських матчах, тому ми не вважаємо себе фаворитами.

Для нашого клуба цей сезон дебютний у єврокубках, тому ми не можемо бути фаворитом перед цією грою – це точно.

Є декілька футболістів, які не прилетіли на Кіпр. Проте у нас в команді є хлопці, котрі можуть їх замінити. Тому це не буде для нас проблемою.

Немає аргентинського півзахисника Бланко, захисника Лучкевича, нападника Громова. Також не прилетів Пуріто. Це ті гравці, які могли б нам допомогти", — сказав футболіст.

Матч Аполлон – Дніпро-1 відбудеться 15 вересня о 19:45. У першому турі українці поступилися нідерландському АЗ 0:1, а кіпріоти розійшлися нічиєю 0:0 із ліхтенштейнським Вадуцом. Слідкувати за матчем можна в онлайн-трансляції на Football.ua.