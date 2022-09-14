Футболіст висловився про майбутню гру у єврокубку.
Скріншот СК ДНІПРО-1
14 вересня 2022, 22:26
Півзахисник Дніпра-1 Едуард Сарапій прокоментував гру проти Аполлона з Нікосії у Лізі конференцій.
"Ми приїхали на виїзд сюди грати. Нам не вистачає досвіду в європейських матчах, тому ми не вважаємо себе фаворитами.
Для нашого клуба цей сезон дебютний у єврокубках, тому ми не можемо бути фаворитом перед цією грою – це точно.
Є декілька футболістів, які не прилетіли на Кіпр. Проте у нас в команді є хлопці, котрі можуть їх замінити. Тому це не буде для нас проблемою.
Немає аргентинського півзахисника Бланко, захисника Лучкевича, нападника Громова. Також не прилетів Пуріто. Це ті гравці, які могли б нам допомогти", — сказав футболіст.
Матч Аполлон – Дніпро-1 відбудеться 15 вересня о 19:45. У першому турі українці поступилися нідерландському АЗ 0:1, а кіпріоти розійшлися нічиєю 0:0 із ліхтенштейнським Вадуцом. Слідкувати за матчем можна в онлайн-трансляції на Football.ua.