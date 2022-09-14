Фахівець розповів про майбутній матч у єврокубках.
Валерій Городов, СК Дніпро-1
14 вересня 2022, 22:50
Помічник головного тренера Дніпра-1 Валерій Городов стисло прокоментував майбутню гру проти Аполлона.
"Аполлон – це чемпіон Кіпра. Чемпіон є чемпіон і цим усе сказано. Це амбітна команда з досвідом гри у єврокубках. Але нам відступати нікуди, тому ми завтра будемо прагнути перемогти.
Для цього треба, щоб жоден футболіст команди не випадав з гри, щоб кожен гравець виграв як можна більше єдиноборств, і щоб усі футболісти виконували план на гру.
На полі хлопцям треба буде бути агресивними і сміливими", — сказав фахівець на передматчевій прес-конференції.
Матч Аполлон – Дніпро-1 відбудеться 15 вересня о 19:45. У першому турі українці поступилися нідерландському АЗ 0:1, а кіпріоти розійшлися нічиєю 0:0 із ліхтенштейнським Вадуцом. Слідкувати за матчем можна в онлайн-трансляції на Football.ua
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