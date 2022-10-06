Ліга конференцій

Дізнайся, хто транслюватиме поєдинок за участю української команди.

У рамках третього туру групового етапу Ліги конференцій Дніпро-1 зіграє проти Вадуца.

Дніпро-1 — Вадуц: прогноз букмекерів на матч Ліги конференцій

Українська команда має шанс закріпитися на другому рядку, тим більше, що рівень суперника дозволяє колективу Олександра Кучера розраховувати на три очки.

Де дивитись матч Дніпро-1 — Вадуц?

В Україні цей поєдинок у прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO, офіційний транслятор єврокубків.

У своїй історії команди ніколи не траплялися. Клуби вперше в історії грають у Лізі конференцій.

Нагадаємо, що суперниками Дніпра-1 та Вадуца у групі Е Ліги конференцій є нідерландський АЗ та Аполлон із Кіпру.

Матч Дніпро-1 – Вадуц відбудеться 6 жовтня о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція.