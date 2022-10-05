Ліга конференцій

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках третього туру групового етапу Ліги конференцій Дніпро-1 зіграє проти Вадуца.

У своїй історії команди ніколи не зустрічалися. Клуби вперше в історії грають у Лізі конференцій.

Дніпро-1 — Вадуц: де дивитись матч Ліги конференцій

За версією букмекерів, Дніпро-1 – фаворит зустрічі: перемога української команди оцінюється коефіцієнтом 1.77, а перемога клубу з Ліхтенштейну – 4.60. Якщо буде нічия, пропонується показник 3.75.

Тож на що ставити?

Припустимо, що може спрацювати ставка "Обидві команди заб'ють" – "Ні". На таку подію пропонується коефіцієнт 1.97.

Також ризикнемо поставити на "Результат. 1-й тайм" – "Перемога Дніпра-1". Пропонується коефіцієнт 2.40.

На завершення ми вважаємо, що Дніпро-1 заб'є в першому таймі, а таку подію пропонується непоганий показник — 1.77.

Матч Дніпро-1 – Вадуц відбудеться 6 жовтня о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція.