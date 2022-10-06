Ліга конференцій

Бузанелло зіграє з перших хвилин проти Вадуца

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА у рамках групи E, у якому зіграють дніпровський Дніпро-1 та ліхтенштейнський Вадуц.

Бузанелло, фото СК Дніпро-1