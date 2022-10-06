Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА у рамках групи E, у якому зіграють дніпровський Дніпро-1 та ліхтенштейнський Вадуц.
Бузанелло, фото СК Дніпро-1
06 жовтня 2022, 18:47
Дніпровський Дніпро-1 зіграє номінально домашній матч проти ліхтенштейнського Вадуца в рамках третього туру Ліги конференцій УЄФА.
Олександр Кучер, у порівнянні з перемогою наді Львовом (3:0), вирішив залучити до стартового складу Бузанелло на лівий фланг захисту із відповідним переведенням Амаша вище за флангом.
Дніпро-1: Макс Валеф — Адамюк, Сарапій, Сваток, Бузанелло — Бабенко, Рубчинський — Гуцуляк, Піхальонок, Амаш — Довбик.
Запасні: Рибак, Юрчук, Кононов, Балулі, Громов, Логінов, Горбунов, Бланко, Лучкевич, Когут, Назаренко, Танчик.
Вадуц: Шанд — Гассер, Ізік, Трабер — Ульріх, Фоссо, Гаїч, Фер — Чічек — Сасере, Зуттер.
Запасні: Фоззер, Ері, Гельзер, Гаслер, Омерович, Хаджі, Іодіс, Джокич, Люгінгер, Джемайлі, Растодер, Добрас.
Гра Дніпро-1 — Вадуц почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.