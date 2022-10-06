Дніпровський Дніпро-1 зіграє номінально домашній матч проти ліхтенштейнського Вадуца в рамках третього туру Ліги конференцій УЄФА.

Олександр Кучер, у порівнянні з перемогою наді Львовом (3:0), вирішив залучити до стартового складу Бузанелло на лівий фланг захисту із відповідним переведенням Амаша вище за флангом.

Дніпро-1: Макс Валеф — Адамюк, Сарапій, Сваток, Бузанелло — Бабенко, Рубчинський — Гуцуляк, Піхальонок, Амаш — Довбик.

Запасні: Рибак, Юрчук, Кононов, Балулі, Громов, Логінов, Горбунов, Бланко, Лучкевич, Когут, Назаренко, Танчик.

Вадуц: Шанд — Гассер, Ізік, Трабер — Ульріх, Фоссо, Гаїч, Фер — Чічек — Сасере, Зуттер.

Запасні: Фоззер, Ері, Гельзер, Гаслер, Омерович, Хаджі, Іодіс, Джокич, Люгінгер, Джемайлі, Растодер, Добрас.

Гра Дніпро-1 — Вадуц почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.