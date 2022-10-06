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06 жовтня 2022, 21:44
Дніпро-1 несподівано не впорався з Вадуцем
Команда Олександра Кучера втратила ініціативу в грі проти представника Другої ліги Швейцарії.
Дніпро-1 — Вадуц, фото СК Дніпро-1
06 жовтня 2022, 21:44
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Дніпро-1 — Вадуц 2:2
Голи: Довбик, 5, Піхальонок, 78 — Фер, 26, Гассер, 47
Дніпро-1: Макс Валеф — Адамюк (Бланко, 46), Сарапій, Сваток, Бузанелло — Бабенко, Рубчинський (Громов, 62) — Гуцуляк (Лучкевич, 46, Танчик, 50), Піхальонок, Амаш (Горбунов, 46) — Довбик.
Вадуц: Шанд — Гассер, Ізік, Трабер — Ульріх, Фоссо, Гаїч (Гаслер, 72), Фер (Гельзер, 90+2) — Чічек (Джокич, 73) — Сасере (Растодер, 72), Зуттер (Омерович, 82).
Попередження: Бланко, Сваток — Фоссо, Джокич.