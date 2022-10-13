Ліга конференцій

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА у рамках групи E, у якому зіграють ліхтенштейнський Вадуц та дніпровський Дніпро-1.

Дніпровський Дніпро-1 у рамках четвертого туру Ліги конференцій УЄФА проведе гостьовий матч проти ліхтенштейнського Вадуца.

Алессандро Манджарратті, у порівнянні з першою грою (2:2), вирішив залучити до стартового складу Фера, Джемайлі та Іодіса до лінії захисту, тоді як Хаджі, Добрас та Джокич відправляться до центральної ланки, а Растодер опиниться на вістрі атаки.

Олександр Кучер, у свою чергу, використає з перших хвилин Амаша на лівому фланзі захисту, тоді як Піхальонок зіграє в глибині півзахисту в парі з Бабенко, а Балулі посяде його місце під нападником. Бланко розташується на лівому фланзі.

Вадуц: Бюхель — Фер, Ізік, Джемайлі, Іодіс — Гаїч — Хаджі, Фоссо, Добрас, Джокич — Растодер.

Запасні: Фоззер, Шанд, Гельзер, Гаслер, Омерович, Зуттер, Чічек, Люгінгер, Ульріх, Гассер, Сасере, Пепсі.



Дніпро-1: Макс Валеф — Адамюк, Сарапій, Сваток, Амаш — Бабенко, Піхальонок — Гуцуляк, Балулі, Бланко — Довбик.

Запасні: Рибак, Кінарейкін, Юрчук, Кононов, Бузанелло, Громов, Логінов, Горбунов, Рубчинський, Когут, Танчик.



Гра Вадуц — Дніпро-1 почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.