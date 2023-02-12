Ліга конференцій

Футболіст висловився щодо духу команди перед єврокубками.

Нападник Дніпра-1 Артем Довбик дав коментар тележурналу UEFA Europa Magazine Show перед мачтами з АЕК Ларнака у плей-оф Ліги конференцій.

"Зараз такий час, що ми маємо говорити про ту ситуацію, яка є в Україні. Це складний період для всієї країни й також для нас. Ми живемо не вдома. Це важко, але перемоги наших воїнів на полі бою дають нам подвійну мотивацію. Ми всі дивимося, стежимо за новинами з фронту. Коли вони позитивні, це дає нам якусь суперсилу.

Просинаєшся та дивишся новини – якось голову забиває. Одного дня виходиш на тренування щасливий, іншого дня – нещасливий. Головне, що ми один одного підтримуємо та не опускаємо руки. Спілкуємося, ділимося новинами, що в кого. Якщо комусь потрібна допомога, то ми допомагаємо, всі відкриті до спілкування".

"Ми вийшли з групи Ліги конференцій, йдемо на першому місці в УПЛ, я найкращий бомбардир чемпіонату – у мене та у команди все добре. Представляти такий клуб, як СК Дніпро-1 – це гордість. Це команда з характером, яка грає до останнього.

Думаю, у перших двох матчах з АЕК Ларнака були десь не готові. Була доволі велика пауза, ми були десь фізично не готові до таких матчів. Але думаю, що цей досвід піде на користь для Ліги конференцій, а ми зробимо все, щоб пройти далі. Уся команда відчуває впевненість у своїх силах. Ми це продемонструємо.

Ми налаштовуємося тільки на позитивні результати у майбутньому. Також хотілося б, щоб у країні все стабілізувалося і ми повернулися до того життя, яке було до 24 лютого", — сказав Довбик.

Перший матч української команди пройде у Ларнаці. Дніпро-1 завітає до АЕКа 16 лютого о 22:00. Матч-відповідь пройде у Кошице 23 лютого о 19:45.