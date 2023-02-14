У рамках першого матчу 1/16 Ліги конференцій Дніпро-1 зіграє проти АЕК Ларнакі.

Колектив Олександра Кучера посів друге місце на груповому етапі турніру, що дозволило вийти у наступну стадію.

Матч відбудеться у четвер, 16 лютого о 22:00 за київським часом.

Дивитись онлайн трансляцію матчу АЄК Ларнака – Дніпро-1

На цій сторінці ви можете стежити за текстовою онлайн-трансляцією матчу АЕК Ларнака – Дніпро-1, яка розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Крім того, у прямому ефірі матч покаже платформа MEGOGO.

Зазначимо, що гра у відповідь відбудеться 23 лютого о 19:45 за київським часом.