Дніпряни зіграють проти оппонента з Кіпру.
АЕК - ДНІПРО-1, СК ДНІПРО-1
14 лютого 2023, 14:49
У рамках першого матчу 1/16 Ліги конференцій Дніпро-1 зіграє проти АЕК Ларнакі.
Колектив Олександра Кучера посів друге місце на груповому етапі турніру, що дозволило вийти у наступну стадію.
Матч відбудеться у четвер, 16 лютого о 22:00 за київським часом.
Дивитись онлайн трансляцію матчу АЄК Ларнака – Дніпро-1
На цій сторінці ви можете стежити за текстовою онлайн-трансляцією матчу АЕК Ларнака – Дніпро-1, яка розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Крім того, у прямому ефірі матч покаже платформа MEGOGO.
Зазначимо, що гра у відповідь відбудеться 23 лютого о 19:45 за київським часом.