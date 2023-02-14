Ліга конференцій

Дізнайся, де дивитися поєдинок за участю української команди у єврокубках.

У четвер, 16 лютого, Дніпро-1 продовжить свій шлях у Лізі конференцій. Колектив Олександра Кучера зіграє проти АЕК Ларнакі у 1/16 турніру.

Матч відбудеться на Кіпрі о 22:00 за київським часом.

Де дивитись матч АЕК Ларнаку – Дніпро-1?

На цій сторінці буде доступна онлайн-трансляція поєдинку в день гри.

Також у прямому ефірі матч буде доступний на медіасервісі MEGOGO.

Також додамо, що АЕК та Дніпро-1 зустрічалися у кваліфікації Ліги Європи цього сезону. Тоді кіпріоти двічі обіграли українців із рахунком 2:1 та 3:0.