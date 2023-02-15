Ліга конференцій

Керманич Дніпра-1 — про майбутню єврокубкову зустріч із кіпрською командою.

У рамках першого матчу 1/16 Ліги конференцій Дніпро-1 зіграє проти АЕК Ларнаки, який є лідером чемпіонату Кіпру.

Головний тренер українського клубу Олександр Кучер поділився очікуваннями від цього протистояння, оцінивши суперника та розповівши про кадрову ситуацію всередині своєї команди.

"В цілому усі хлопці себе добре почувають, але є травмовані – це Лучкевич, Пуріта, є пошкодження у Адамюка, і вже завтра в ранці ми подивимося, чи зможе він грати. Також є пошкодження у Матарріти і, він завтра не візьме участь у матчі".

"АЕК дуже добре виступає на внутрішній арені, за виключенням останнього матчу, коли 1:1 зіграли. В них було чи 10, чи 11 перемог. Так що команда зіграна, потужна і набрала хороший хід. У них є гарні гравці, хоча так, є і травмовані, які завтра не зіграють, але все одне – це дуже міцна команда, яка вміє грати в футбол і здобувати позитивний результат. Нас буде чекати дуже важка гра завтра".

"Звичайно, ми розуміємо, що АЕК – фаворит цього матчу. Суперники на ходу, у них триває чемпіонат, у той час, як у нас й досі перерва і ми офіційних матчів ще не проводили, а ця гра буде тільки першою у році. Звісно, що нам буде важко, але ми будемо віддавати усі свої сили на футбольному полі, щоб здобути позитивний для нас результат. Розуміємо, що протистояння складається не з одного матчу, а буде ще гра-відповідь. Нам треба бути добре зіграти і фізично, і ментально".

"Звісно, що приїзд на Кіпр був для нас плановим. Ми знаходились на зборах, і планували продовжити підготовку до матчу вже на Кіпрі, тому що розуміли, що нам тут грати із АЕКом і від цього відштовхувалися. Тому ми і приїхали за тиждень, щоб адаптуватися, хоча скажу, що клімат у тому місці, де ми проводили збори приблизно такий же самий, як і тут".

"Чи є гравець у складі АЕКа, якого б ви хотіли відзначити? В команді дуже багато гарних футболістів. У першу чергу суперник сильний, як команда. Є такі виконавці, як Дьюрчо, Густаву, Понс, Альтман – дуже багато хороших гравців. Не вважаю, що можна виділяти когось одного, а усі вони сильні у першу чергу, як команда", — цитує слова Олександра Кучера офіційний сайт Дніпра-1.

Нагадаємо, матч АЕК Ларнака — Дніпро-1 відбудеться у четвер, 16 лютого, о 22:00 за київським часом. тежити за подіями цього протистояння ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.