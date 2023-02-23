Ліга конференцій

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють дніпровський Дніпро-1 та кіпрський АЕК Ларнака.

Дніпровський Дніпро-1 зіграє матч-відповідь проти кіпрського АЕК Ларнака в Кошице в рамках попереднього раунду Ліги конференцій УЄФА.

Олександр Кучер, після поразки в першій грі (0:1), залучив до стартового складу Бланко на правий фланг атаки, тоді як Гуцуляк грати на вістрі нападу.

Луїс Ольтра натомість випустив із перших хвилин Оєра на позицію центрального атакувального півзахисника.

Дніпро-1: Макс Валеф — Хайнер, Сваток, Сарапій, Амаш — Рубчинський, Бабенко — Бланко, Піхальонок, Пеголу — Гуцуляк.

Запасні: Рибак, Кінарейкін, Кононов, Адамюк, Горбунов, Когут, Назаренко, Танчик.



АЕК Ларнака: Пирич — Росалес, Мілічевич, Томович, Гарсія — Понс, Луїш Густаву — Фараж, Оєр, Яколіш — Лопеш.

Запасні: Тумбас, Стіліанідіс, Гонсалес, Касас, Трічковські, Енглезу, Кіпрос, Наум, Андреу, Мамас, Ніколич.



Гра Дніпро-1 — АЕК Ларнака почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.