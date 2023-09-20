Початок заходу запланований на 20:20 за київським часом.
ФК Зоря
20 вересня 2023, 18:20
Сьогодні, 20 вересня, відбудеться прес-конференція головного тренера луганської Зорі Валерія Кривенцова напередодні матчу стартового туру групового етапу Ліги конференцій проти бельгійського Гента.
Захід пройде на стадіоні Люблін Арена. Початок о 20:20 за київським часом.
Також наголосимо, що на прес-конференції буде присутній захисник луганчан Роман Вантух.
Нагадаємо, матч Зоря — Гент відбудеться завтра, 21 вересня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.