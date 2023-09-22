Ліга конференцій 22 вересня 2023, 00:37 Опитування: хто був найкращим гравцем Зорі у матчі проти Гента? Пропонуємо вам обрати найкращого гравця у складі української команди. Гравці Зорі, фото Зоря 22 вересня 2023, 00:37 Зоря в рамках поєдинку першого туру групового етапу грала проти Гента та здобула нічийний результат в непростому протистоянні. Пропонуємо нашим читачам визначити найкращого у складі команди Валерія Кривенцова: Нагадаємо, що на нашому сайті доступне відео голів та огляд матчу Ліги конференцій між Зорею та Гентом. Команди Гент Зоря Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте