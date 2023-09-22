Зоря в рамках поєдинку першого туру групового етапу грала проти Гента та здобула нічийний результат в непростому протистоянні.

Пропонуємо нашим читачам визначити найкращого у складі команди Валерія Кривенцова:

 

Нагадаємо, що на нашому сайті доступне відео голів та огляд матчу Ліги конференцій між Зорею та Гентом.