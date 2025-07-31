Ліга конференцій

Football.ua разом із betking представляє прев'ю поєдинку кваліфікації Ліги конференцій, який відбудеться 31 липня, розпочавшись о 19:00.

У другому матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА-2024/25 українське Полісся гостюватиме в Андоррі в місцевого ФК Санта-Колома.

ЧЕТВЕР, 31 ЛИПНЯ, 19:00. ЕСТАДІ ФАФ, ЕНКАМП. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — БЕН МАКМАСТЕР (ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА КИЇВСТАР ТБ

Цей старт відбіркового шляху в третьому за статусом єврокубку виявився для Полісся ще більш невдалим, аніж минулорічний. Виїзна поразка від люблянської Олімпії з рахунком 0:2 на тлі бодай мінімальних успіхів словенців в Європі на папері не виглядала настільки жахливо, як номінально домашня невдача з андоррцями тижнем раніше.

Саме житомирський клуб відкрив рахунок у першому протистоянні зусиллями свого лідера Олексія Гуцуляка. Проте, суперник ще до завершення першого тайму встиг не тільки відновити паритет, але й вийти вперед. Звісно ж, у другій половині матчу "вовки" активізувалися, намагаючись бодай уникнути поразки, чого досягнути їм так і вдалося (1:2).

За версією betking, трохи більше шансів на успіх сьогодні мають підопічні Руслана Ротаня. Так, на перемогу Полісся можна поставити з коефіцієнтом 1,61, тоді як потенційний успіх Санта-Коломи оцінюється показником 4,75. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4,00.

Керманич Полісся Руслан Ротань зазначив, що в матчі-відповіді його підопічні мають бути зовсім іншою командою й виправитися. Спеціаліст переконаний, що з таким настроєм, як у перші 15-20 хвилин поєдинку в Словаччині, вони цілком спроможні досягнути бажаного результату й дістатися наступного раунду кваліфікації.

У другому, теж домашньому матчі першого кваліфікаційного раунду проти Бораца Санта-Колома зазнала поразки з рахунком 0:2, тож у житомирян є шанси. На відміну від боснійців, їм потрібно нівелювати перевагу суперника в один гол, а не три. Переможець цієї пари в наступному раунді зустрінеться з угорським Пакшем або словенським Марибором (перший матч — 1:0).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Санта-Колома: Руїс — Креспо, С. Родрігес, Сан-Ніколас, Сістеро — Д. Родрігес, Пуерто, Архона, Ремолінс — Леон, Моурело

Полісся: Волинець — Хадрой, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Бабенко, Андрієвський — Гуцуляк, Йосефі, Назаренко — Філіппов

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прогноз 1:3

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