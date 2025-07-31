Ліга конференцій

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють андоррська Санта-Колома та житомирське Полісся.

Андоррська Санта-Колома та житомирське Полісся зіграють матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА в Енкампі.

Федеріко Бессоне, після перемоги в першій грі (2:1), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Руслан Ротань, у свою чергу, використав із перших хвилин Сарапія та Крушинського в обороні, тоді як Караман гратиме в центрі поля, а Філіппов та Назаренко розташуються в атаці.

Санта-Колома: Руїс — Креспо, Сан-Ніколас, Давід Родрігес Лопес, Сістеро — Архона, Пуерто, Ремолінс — Моурело, Леон, Родрігес.

Запасні: Мейрелес, Грасія, Росс, Гальєго, Давід Лопес Еррера, Рубіо, Агарбі, Феррейра, Херібі.



Полісся: Кудрик — Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський — Караман, Бабенко, Андрієвський — Гуцуляк, Філіппов, Назаренко.