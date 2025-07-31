Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють андоррська Санта-Колома та житомирське Полісся.
Олександр Назаренко, фото ФК Полісся Житомир
31 липня 2025, 18:12
Андоррська Санта-Колома та житомирське Полісся зіграють матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА в Енкампі.
Федеріко Бессоне, після перемоги в першій грі (2:1), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.
Руслан Ротань, у свою чергу, використав із перших хвилин Сарапія та Крушинського в обороні, тоді як Караман гратиме в центрі поля, а Філіппов та Назаренко розташуються в атаці.
Санта-Колома: Руїс — Креспо, Сан-Ніколас, Давід Родрігес Лопес, Сістеро — Архона, Пуерто, Ремолінс — Моурело, Леон, Родрігес.
Запасні: Мейрелес, Грасія, Росс, Гальєго, Давід Лопес Еррера, Рубіо, Агарбі, Феррейра, Херібі.
Запасні: Волинець, Уліганець, Хадрой, Таллес Коста, Йосефі, Бескоровайний, Гонсалвеш, Мельниченко, Гайдучик.
Полісся: Кудрик — Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський — Караман, Бабенко, Андрієвський — Гуцуляк, Філіппов, Назаренко.
Гра Санта-Колома — Полісся почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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