Андоррська Санта-Колома та житомирське Полісся зіграють матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА в Енкампі.

Федеріко Бессоне, після перемоги в першій грі (2:1), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Руслан Ротань, у свою чергу, використав із перших хвилин Сарапія та Крушинського в обороні, тоді як Караман гратиме в центрі поля, а Філіппов та Назаренко розташуються в атаці.

Санта-Колома: Руїс — Креспо, Сан-Ніколас, Давід Родрігес Лопес, Сістеро — Архона, Пуерто, Ремолінс — Моурело, Леон, Родрігес.

Запасні: Мейрелес, Грасія, Росс, Гальєго, Давід Лопес Еррера, Рубіо, Агарбі, Феррейра, Херібі.

Полісся: Кудрик — Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський — Караман, Бабенко, Андрієвський — Гуцуляк, Філіппов, Назаренко.

Запасні: Волинець, Уліганець, Хадрой, Таллес Коста, Йосефі, Бескоровайний, Гонсалвеш, Мельниченко, Гайдучик.

Гра Санта-Колома — Полісся почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.