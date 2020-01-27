В последнее время все чаще появляется информация, что Николай Матвиенко привлек внимание со стороны Арсенала и может продолжить карьеру в АПЛ.

Первое поражение Кике Сетьена на посту тренера Барселоны и сенсационная победа Наполи над Ювентусом – в нашем подкасте.

Слушайте также: Проблемы VAR, победа Лампарда над Моуриньо и КЧМ — в подкасте Football.ua.

Вашему вниманию подкаст с участием редакции Football.ua: Александром Пузиком, Николаем Балецким и Сергеем Горбаченко. 

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