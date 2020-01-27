Редакция Football.ua в традиционном подкасте обсудила последние актуальные события в футболе.
Николай Матвиенко
27 января 2020, 14:25
В последнее время все чаще появляется информация, что Николай Матвиенко привлек внимание со стороны Арсенала и может продолжить карьеру в АПЛ.
Первое поражение Кике Сетьена на посту тренера Барселоны и сенсационная победа Наполи над Ювентусом – в нашем подкасте.
Слушайте также: Проблемы VAR, победа Лампарда над Моуриньо и КЧМ — в подкасте Football.ua.
Вашему вниманию подкаст с участием редакции Football.ua: Александром Пузиком, Николаем Балецким и Сергеем Горбаченко.
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