Англия

Эпидемическая паника добралась и до Туманного Альбиона.

Главный тренер Ньюкасл Юнайтед Стив Брюс рассказал, что из-за вспышки коронавируса в Европе, в клубе были приняты некоторые меры по предотвращению возможным заражением эпидемией.

"Наши сотрудники и игроки прекратили ритуал рукопожатия. Обычно мы пожимаем друг другу руки каждый день, но наши доктора на данный момент предложили прекратить это с целью предотвращения потенциального заражения кого-либо", — приводит слова наставника сайт Альфредо Педулы.

Коронавирус, зародышем которого стал Китай, добрался до Европы и затронул также спортивные сферы. В частности, в Италии все матчи предстоящего тура Серии А пройдут без зрителей, а матч Лиги Европы между Интером и Лудогорцем не смогли посетить не только болельщики, но и журналисты.

Также в Италии зафиксирован первый случай заболевание вирусом профессионального футболиста.

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