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Борьба с коронавирусом добралась и до Южной Америки.

Матч Копа Либертадорес между парагвайской Олимпией и аргентинской Дефенсой и Хустисией состоится без зрителей, сообщили асунсьонцы в Твиттере.

Причина подобной меры – уже традиционная: борьба с распространением коронавируса Covid-19.

Отметим, что за Олимпию выступают экс-игрок Динамо Дерлис Гонсалес и бывший нападающий Арсенала и Реала Эммануэль Адебайор.

Скорее всего, будет введен карантин и в украинском футболе. Пока что карантин вводится только в Киеве с 12 марта – таким образом, сегодняшний поединок Динамо и Александрии в четвертьфинале Кубка Украины пройдет со зрителями.