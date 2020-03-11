Борьба с коронавирусом добралась и до Южной Америки.
Олимпия, Getty Images
11 марта 2020, 12:41
Матч Копа Либертадорес между парагвайской Олимпией и аргентинской Дефенсой и Хустисией состоится без зрителей, сообщили асунсьонцы в Твиттере.
Причина подобной меры – уже традиционная: борьба с распространением коронавируса Covid-19.
Отметим, что за Олимпию выступают экс-игрок Динамо Дерлис Гонсалес и бывший нападающий Арсенала и Реала Эммануэль Адебайор.
Скорее всего, будет введен карантин и в украинском футболе. Пока что карантин вводится только в Киеве с 12 марта – таким образом, сегодняшний поединок Динамо и Александрии в четвертьфинале Кубка Украины пройдет со зрителями.