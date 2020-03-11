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Игрокам сборной Чили Гари Меделю и Алексису Санчесу, выступающим в Италии, придется пройти карантин из-за коронавируса.

Получившие вызов в сборную Чили нападающий Интера Алексис Санчес и полузащитник Болоньи Гари Медель смогут присоединиться к национальной команде только после того, как пройдут карантин — сообщает чилийское издание Emol.

"На государственном уровне было принято решение о том, что все, кто прибывает в страну из регионов, в которых выявлены случаи заражения коронавирусом, должны пройти карантин, – заявил в интервью Emol министр здравоохранения страны Хайме Маналич. – Исключение не делается ни для кого, потому что футболисты тоже не обладают иммунитетом. Возможны два варианта: каждый из них будет находится на карантине у себя дома или оба в специально отведенном месте в расположении сборной".

Сборная Чили стартует в отборочном турнире ЧМ-2022 выездным матчем против Уругвая 27 марта, а затем сыграет дома против Колумбии 1 апреля.

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