Лига Европы

Воздушное сообщение между Италией и Испанией закрыто из-за коронавируса.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между Севильей и Ромой оказался под угрозой срыва — сообщает Football Italia.

Воздушное сообщение между Италией и Испанией закрыто из-за коронавируса, и в настоящий момент руководство римского клуба ведет переговоры с правительством по поводу предоставления чартеру "волков" возможности отправиться в Севилью.

Матч Севилья — Рома запланирован на четверг, 12 марта. Начало в 19:55 по киевскому времени.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.